Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti
1 saat önce
Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti
Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45
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