Son Dakika Haberleri: Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti
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Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti

1 saat önce

Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti

Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti, System.String[]

Rusya'da mahkeme, Yehova Şahitleri tarikatına üye 6 kişiyi hapis cezasına mahkum etti

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:45 
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