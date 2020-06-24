Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Rusya'da pandemi nedeniyle ertelenen Zafer Günü törenle kutlandı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Rusya'nın Başkent Moskova'da Kızıl Meydan'da düzenlenen törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve 13 ülkeden gelen heyetler katıldı. Daha önce 9 Mayıs olarak planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen etkinlikte yaklaşık 14 bin asker yer aldı. Düzenlenen törende, Covid-19 nedeniyle sıkı tedbirler alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, törene çeşitli ülke askerlerinin katıldığını belirterek, Müttefiklerimizin zafere katkısını ve Haziran 1944'te ikinci cephenin açılmasının önemini asla unutmayacağız. ifadelerine yer verdi. Putin, ortak güvenlik sisteminin oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Rus lider, Karmaşık ve hızla değişen dünyanın buna ihtiyacı var ancak birlikte dünyayı yeni tehditlerden koruyabiliriz. diye konuştu.

DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ NESİL TANKI DA TÖRENDE YER ALDI

Törende Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı çeşitli silahların yanı sıra yenileri dahil 230'dan fazla uçak, askeri araç ve teçhizat sergilendi. Geçit töreninde, orta menzilli uçaksavar sistemi Pantsirin üç yeni modelinin yanı sıra dünyanın tek üçüncü nesil tankı Armata, Kurganets-25, T-90M ve T-80BVM tankları, S-400, S-300B4 ile S-350 hava savunma sistemleri sergilendi. Tören, askeri uçak, araç ve silahların geçidi ve savaş uçaklarının gösterilmesiyle son buldu.