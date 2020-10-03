Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti - Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 204 bin 502'ye, ölü sayısı 21 bin 251'e yükseldi.

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 204 bin 502'ye, ölü sayısı 21 bin 251'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 859 kişide daha virüsün görülmesiyle toplam Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bin 502'ye çıktı ve böylece "15 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeye" geldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 174 artarak 21 bin 251'e, iyileşen sayısı da 5 bin 563 artışla 975 bin 859'a ulaştı.

Rusya genelinde yeni vakaların yüzde 27,2'sinde semptom bulunmazken, vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 oldu.

Moskova'da vaka sayısı 300 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 884 artarak 300 bin 613'e, ölü sayısı 32 artışla 5 bin 314'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 423 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ve böylece toplam test sayısının 47 milyon 200 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Koronavirüs, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 204 bini geçti - Son Dakika Dünya

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