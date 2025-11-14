Rusya'da Su-30 Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Dünya

Rusya'da Su-30 Uçağı Düştü: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

14.11.2025 10:29  Güncelleme: 10:50
Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan Su-30 savaş uçağı düştü, iki pilot yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Karelya bölgesinde eğitim uçuşu yapan 'Su-30' savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya sınırına yakın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağının düştüğü ve iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, uçağın mühimmatsız olarak eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim yerlerinden uzak, ormanlık bir alana düştüğü belirtildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karelya Valisi Artur Parfenchikov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prionezhsky bölgesinde meydana gelen kazada bölge sakinlerinin herhangi bir zarar görmediğini açıkladı. Parfenchikov, "Savaş uçağının düşme nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Onlara gerekli yardımı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

