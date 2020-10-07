Rusya'da dağlık alanda tatil beldesi için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal medya kullanıcıları, kuyruğa giren kişilerin sosyal mesafeye uymamasına tepki gösterdi.
Rusya'nın Soçi kentindeki Rosa Khutor dağ tatil beldesine gelenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sıraya giren turistlerin büyük çoğunluğunun maske takmadığı ve birbirlerine çok yakın durdukları görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen önlem almayan turistlere tepki gösterdi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Rusya'da tatil beldesi için kuyruk oluştu, sosyal mesafe hiçe sayıldı - Son Dakika