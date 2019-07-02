Rusya'daki sel
1 saat önce
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:21 Kaynak: AA
'nın İrkutsk bölgesinde, geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı.
İrkutsk Valisi Sergey Levçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İrkutsk bölgesinde geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 17 kişinin de kaybolduğunu belirtti.
Seller sebebiyle 3 binden fazla ev hasar görmüştü ve binlerce kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti. Dün, sellerde 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
de sel mağdurlarına acil yardımda bulunulması talimatı vermişti.
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