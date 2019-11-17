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Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü

6 saat önce

Suriye'nın İdlib'e bağlı Milaja köyüne Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı: 5 ölü, System.String[]

Suriye'nın İdlib'e bağlı Milaja köyüne Rus savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Kafr Nabl beldesi yakınlarındaki Milaja köyünde bir eve düzenlediği hava saldırısında 4'ü kadın 5 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 3 kişi de yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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