"Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" iddialarına açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı' iddialarına açıklama - Son Dakika Ekonomi

"Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" iddialarına açıklama

6 saat önce

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" başlığı taşıyan haberlerle ilgili açıklamada yaparak, "Kılıç Deniz Ürünleri, Rusya'ya ihracatta ilk sırada yer almıştır.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, " Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" başlığı taşıyan haberlerle ilgili açıklamada yaparak, " Kılıç Deniz Ürünleri, Rusya'ya ihracatta ilk sırada yer almıştır. Herhangi bir yasak ya da kısıtlama söz konusu değildir" denildi.


Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, "Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" başlığı ile yayınlanan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kılıç Deniz Ürünleri İthalat İhracat A.Ş., son 10 yıldır su ürünleri sektöründe Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmanın yanında, 2019 yılında Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği 88 milyon dolarlık su ürünleri ihracatının 25 milyon dolarlık dilimini tek başına yaparak, Rusya'ya ihracatta ilk sırada yer almıştır. Halen Rusya'ya ihracat yapmaya devam etmektedir, herhangi bir yasak ya da kısıtlama söz konusu değildir" denildi.


Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Merkezi (FSVPS) tarafından ilan edilen ve Rusya Federasyonuna ihracat izni bulunan su ürünleri firma listelerinin Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği tarafından 2 Ocak 2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşıldığına yer verilen açıklamada, firmanın söz konusu listede yer aldığı belirtildi. - İZMİR

İhracat, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:38 Kaynak: İHA
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