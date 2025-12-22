Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık - Son Dakika
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık

Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya\'dan tam destek aldık
22.12.2025 22:21
Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın ABD'nin adımlarına karşı Venezuela'ya 'tam destek' verdiğini belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Venezuela'ya "tam destek" verdiğini belirtti.

ABD ve Venezuela arasındaki gerginlik devam ederken; Venezuela Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

LAVROV İLE GÖRÜŞTÜLER

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede ABD yönetiminin Venezuela'yı hedef alan "saldırgan tutumunu" ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede kardeşlik, karşılıklı saygı ve stratejik işbirliği ilişkisini bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Gil, "Karayipler'de işlenmekte olan uluslararası hukukun açık ihlallerini ve saldırıları ele aldık. Gemilere yönelik saldırılar, yargısız infazlar ve ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen korsanlık niteliğindeki yasa dışı eylemleri konuştuk." bilgisini verdi.

"RUSYA VENEZUELA'YA TAM DESTEĞİNİ İFADE ETTİ"

Gil, Rusya'nın Venezuela'ya tam desteğini ifade etmenin yanı sıra Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de dayanışmasını güçlü bir şekilde yinelediğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Venezuela'yı hedef alan saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurguladığını aktaran Gil, "Rusya, ablukaya karşı Venezuela'ya her türlü işbirliği ve desteği sağlayacağını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde atılan adımlara da tam destek verdiğini ifade etti." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Rusya'dan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Lavrov'un ile Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile Karayipler bölgesindeki durumu ele aldığı bildirildi.

"ABD EYLEMLERİ NEDENİYLE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ"

Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede iki bakan, "Geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini" dile getirdi.

Rus tarafı görüşmede, Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti. Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Rusya'dan tam destek aldık - Son Dakika

