Son Dakika Haberleri: Rusya, Düşmanı Kör Eden Silahı İlk Kez Tatbikatta Kullandı

Rusya, Düşmanı Kör Eden Silahı İlk Kez Tatbikatta Kullandı

1 saat önce

- Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez tatbikatta kullandıMOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatta tüm dünyanın merak ettiği düşmanı kör eden ve halüsinasyon görmesini sağlayan silahları kullandı.

- Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez tatbikatta kullandı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatta tüm dünyanın merak ettiği düşmanı kör eden ve halüsinasyon görmesini sağlayan silahları kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, İdil nehri kenarında bulunan Nijniy Novgorod şehrine bağlı Mulino şehrinde geniş çaplı askeri tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta ağır zırhlı ve hafif zırhlı tanklar, saldırı füzeleri, savunma füze sistemleri ve çok sayıda savaş uçağı kullanılırken çok sayıda asker de görev aldı. Rusya savunma bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde düşman hedefleri füze, tank ve uçaklarla imha edilirken askerler ise hedeflere operasyonlar gerçekleştirerek düşmanı etkisiz hale getirdi. Ağır hava koşullarında gerçekleşen tatbikatta tüm silahlarla gerçek atışlar gerçekleştirildi.
Dünyanın merakla beklediği silahlar ilk kez görüntülendi
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde ise en çok dikkat çeken detay düşmanı etkisiz hale getiren askeri silahlar oldu. Geçtiğimiz ay testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklanan ışıklı silahlar bu tatbikatta kullanıldı. Askerlerin silahlarında ve kalkanlarında kullanılan ışıkların en önemli özelliği düşman askerinin ilk bakış anında gözleri kör etmesi ve ve bu silahların etkisine maruz kalan düşman askerinin halüsinasyon görmesine sebep olması. Askerler tatbikatta bir meskene operasyon yaparak bu silahları kullandı. Tatbikatın son bölümünde yer alan ışıklı silahlar ilk kez bir kullanılarak tüm dünyaya tanıtılmış oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:58 Kaynak: İHA

İdil, Rusya Federasyonu, Güncel
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