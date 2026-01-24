Rusya, Harkiv'deki Staritsa'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Staritsa yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Staritsa yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.