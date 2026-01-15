Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti - Son Dakika
Rusya, İngiliz Diplomatı Sınır Dışı Etti

15.01.2026 13:09
Rusya, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatı istihbarat ilişkisi nedeniyle sınır dışı etti.

RUSYA'nın, İngiliz diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki bir diplomatın İngiltere istihbaratı için çalıştığının tespit edildiği belirtildi. Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği aktarıldı. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, Londra'nın durumu gerginleştirmesi halinde buna karşılık verileceğinin altı çizildi.

