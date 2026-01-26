Rusya, Kamışlı'daki Askeri Üssünü Boşaltıyor - Son Dakika
Rusya, Kamışlı'daki Askeri Üssünü Boşaltıyor

26.01.2026 15:33
Rusya, Kamışlı'daki askeri üssünden personel ve teçhizatı Hımeymim Hava Üssü'ne taşıyor.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını taşıyor.

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Kaynak: AA

