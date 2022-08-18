Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları - Son Dakika
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Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları

18.08.2022 12:17

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları kapsamında Kubinka askeri eğitim alanında savaş uçakları ve helikopterler performans sergiledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları kapsamında Kubinka askeri eğitim alanında savaş uçakları ve helikopterler performans sergiledi.

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Kaynak: AA

Moskova, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları - Son Dakika

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