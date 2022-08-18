Rusya 'nın başkenti Moskova 'da devam eden Uluslararası ARMY 2022 ordu oyunları kapsamında Kubinka askeri eğitim alanında savaş uçakları ve helikopterler performans sergiledi.

Kaynak: AA

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