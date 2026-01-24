Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
Rusya'nın Ukrayna'ya Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

24.01.2026 12:21
Rus ordusu, Ukrayna'ya 375 İHA ve 21 füze ile saldırdı; 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 375 insansız hava aracı (İHA) ve farklı tipten 21 füze ile saldırı gerçekleştirdiği, bir kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkeye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun seyir, hipersonik ve balistik olmak üzere toplam 21 füze ile Ukrayna'ya saldırdığı aktarıldı.

Rusya'nın ayrıca bu saldırıda 375 İHA kullandığı bildirilen açıklamada, 15 füze ve 357 İHA'nın hava savunma kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

"Kiev ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji sektörüydü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

Rusya'nın, başkent Kiev ve çevresindeki yerleşim yerleri, Harkiv, Sumi ve Çernigiv bölgelerini hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Harkiv'de bir doğum hastanesi, yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir yurt, bir tıp fakültesi ve konut binaları hasar gördü. Başkent ve çevresinde Rusların ana hedefi enerji sektörüydü."

"Kiev'de 1 kişi öldü ve 4 kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin bina ısıtmasız kaldı"

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e yapılan saldırı hakkında bilgi paylaştı.

Kliçko, mevcut bilgilere göre saldırılar nedeniyle Kiev'de 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 4 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılar nedeniyle kentin farklı semtlerinde su ve elektrik sorunları yaşandığını bildiren Kliçko, "Düşmanın yoğun saldırısı ve kritik altyapıya verilen hasar sonucu, başkentteki yaklaşık 6 bin bina tekrar ısıtmasız kaldı." ifadesini kullandı.

Kiev'de 800 binden fazla, Çernigiv'de ise 400 binin üzerinde abone elektriksiz kaldı

Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba ise Kiev'de 800 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Kuleba ayrıca, saldırılardan dolayı Çernigiv bölgesinde 400 binin üzerinde abonenin elektriksiz kaldığını aktardı.

Harkiv'de 19 kişi yaralandı

Harkiv Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın düzenlediği saldırılar nedeniyle Harkiv kentinde 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'nun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın hava saldırıları sonucu enerji altyapısının hasar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde acil elektrik kesintileri meydana geldi.

Kaynak: AA

