Rusya 'nın, Ukrayna 'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde bu sabah düzenlenen saldırının ardından Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca kentteki bir ev kimyasalları tesisine yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Saldırılar sonucu 'Harkiv Politeknik Enstitüsü' binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.