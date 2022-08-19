Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi

19.08.2022 19:18
Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde bu sabah düzenlenen saldırının ardından Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca kentteki bir ev kimyasalları tesisine yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

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Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü Rusya: Ukrayna'nın Harkiv kentinde 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırılar sonucu 'Harkiv Politeknik Enstitüsü' binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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