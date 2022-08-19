Saldırılar sonucu "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Harkiv kentinde bu sabah düzenlenen saldırının ardından Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi "Harkiv Politeknik Enstitüsü" binası kullanılamaz hale geldi. Saldırının ardından bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca kentteki bir ev kimyasalları tesisine yapılan saldırı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
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