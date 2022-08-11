Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı

11.08.2022 21:18

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlatmış, 14 Mart'ta Rus devlet televizyonu Kanal 1'de akşam haberleri sırasında kameraların önüne geçen editör Marina Ovsyannikova, savaş karşıtı pankart açmıştı. Ovsyannikova, ev hapsine çarptırıldı.

15 Temmuz'da savaş karşıtı bir gösteriye katıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan Ovsyannikova, yoğun güvenlik önlemleri altında kelepçeli bir şekilde mahkeme salonuna getirildi. Ovsyannikova'nın hakkında savcı, Rus ordusuna karşı yanlış bilgi yaydığı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası almasını talep ederken, mahkeme heyeti, savcının talebine uymayarak Ovsyannikova'nın 9 Ekim tarihine kadar ev hapsinde tutulmasına karar verdi.

Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör ev hapsine çarptırıldı

DAHA ÖNCE PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Ovsyannikova, 14 Mart'ta Rus devlet televizyonu Kanal 1'de akşam haberleri sırasında kameraların önüne geçerek, "Burada size yalan söylüyorlar, savaşa hayır" yazılı pankart açmıştı. Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmış ve televizyondaki görevinden kovulmuştu. Tutuksuz yargılanan Ovsyannikova, Moskova Ostankinsky Mahkemesi tarafından 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.

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Kaynak: İHA

Kanal 1, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açtı! Ev hapsine çarptırıldı - Son Dakika
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