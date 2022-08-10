Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü

10.08.2022 14:57
Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde Yönetim Başkanı Sergey Aksyonov, Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki Saki Askeri Havaalanı'nda dün meydana gelen patlamayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlama yerinde incelemelerin yapıldığını belirten Aksyonov, "Olayda, 14 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Yaralananlardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerleri evlerinde tedavi görüyor." dedi.

Aksyonov, patlama nedeniyle 62 apartmanın zarar gördüğünü ve 252 kişinin geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiğini aktardı.

Olay

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Kırım'ın Novofedorivka yerleşim biriminin yakınlarındaki Saki Askeri Havaalanı'nda bulunan depoda uçak mühimmatlarının patladığı, olayda yaralananların bulunmadığı ve uçakların zarar görmediği bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım, turist sezonuna uygun değildir Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kırım, turist sezonuna uygun değildir Zelenskiy: 'Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı' Zelenskiy: 'Rusya- Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla son bulmalı'
Kaynak: AA

Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:50:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement