Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve patlama yerinde incelemelerin yapıldığını belirten Aksyonov, "Olayda, 14 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Yaralananlardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerleri evlerinde tedavi görüyor." dedi.

Kaynak: AA

Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırım'da askeri havaalanında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü - Son Dakika

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