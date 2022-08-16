Kırım'daki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı açıklandı - Son Dakika
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Kırım'daki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı açıklandı

16.08.2022 15:01
Kırım'daki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı açıklandı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Canköy bölgesindeki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Canköy yerleşim biriminin yakınlarındaki askeri depo, sabotaj sonucu hasar gördü. Olayda, sivil altyapı, elektrik santrali, demir yolları ve sivillerin yaşadığı evler zarar gördü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sabotaj sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Ayrıca, olayda 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlıktan, Kırım'ın Canköy bölgesindeki Mayskoye köyünün yakınlarında bulunan bir askeri birliğe ait mühimmatların geçici olarak depolandığı alanda çıkan yangın sonucu mühimmatların patladığı belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Canköy, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırım'daki askeri deponun 'sabotaj' sonucu patladığı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırım'daki askeri deponun "sabotaj" sonucu patladığı açıklandı - Son Dakika
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