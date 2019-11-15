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Rusya, Noveç ve Litvanya arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan casus takası
6 saat önce
Rusya, Norveç ve Litvanya arasında Soğuk Savaş dönemi benzeri casus takası yapıldı. Moskova, iki Rus ajan kaşılığında iki Litvanya ve bir Norveç vatandaşını serbest bıraktı.
Rusya, Norveç ve Litvanya arasında Soğuk Savaş dönemi benzeri casus takası yapıldı. Moskova, iki Rus vatandaşı kaşılığında iki Litvanyalı ve bir Norveçliyi serbest bıraktı.
Rusya-Litvanya sınırındaki güvenlik noktasında gerçekleşen takasın ardından Norveç vatandaşı olan eski sınır muhafızı Frode Berg, ülkesine gönderildi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, konuya ilişkin açıklamasında "Berg'in özgür bir şekilde evine dönebildiği için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:31
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