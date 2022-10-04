Bunların arasında gönüllülerin de bulunduğu bilgisini paylaşan Şoygu, orduya çağrılanların Rusya'nın 80 poligonunda ve 6 askeri eğitim merkezinde eğitim gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA

Sergey Şoygu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya: Kısmi seferberlik kapsamında 200 bini aşkın kişi silahaltına alındı - Son Dakika

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