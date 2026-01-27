Rusya, Ukrayna'da 17 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya, Ukrayna'da 17 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

27.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerasimov, Rus ordusunun Ukrayna'da 500 km² alanda kontrol sağladığını açıkladı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ocak başından bu yana Ukrayna'da 17 yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek "500 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Batı Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret etti.

Ukrayna cephesinde çatışmalara katılan birlikleri denetleyen Gerasimov'a, grubun Komutanı Sergey Kuzovlev cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Birlik komutanlarıyla toplantı düzenleyen Gerasimov, yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin, cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğini söyleyerek "Ocak başından bu yana 17 yerleşim yeri kurtarıldı. 500 kilometrekareden fazla alan kontrolümüze geçti." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Sumi, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde güvenlik bölgesini genişletmeye devam ettiklerini dile getiren Gerasimov, Rus güçlerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk kentine doğru ilerlediğini aktardı.

Valeriy Gerasimov, "Birliklerimiz, Oskol Nehri'nin doğusundaki toprakları Ukraynalı askerlerden arındırmaya devam ediyor. Kupyansk-Uzlovoy yerleşim yeri kurtarıldı." diye konuştu.

Rus ordusunun Krasnolimansk yönünde de ilerlemeye devam ettiğini anlatan Gerasimov, "Drobışevo, Yarovaya ve Sosnovaya yerleşim yerlerinin kurtarılması süreci tamamlanmak üzere. Bunların yüzde 90'ı kontrolümüzde." dedi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri "başarılarından" dolayı tebrik ederek bazı talimatlar verdi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna'da 17 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Amedsporlu Dia Saba’ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı Amedsporlu Dia Saba'ya kartopu atıldı, sinirden çıldırdı
Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti Savaşta iki kez yaralandı, gözlerini kaybetti
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Görüntü Türkiye’den Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu Görüntü Türkiye'den! Doğada ender oluşan kar ruloları oluştu
İzmir’de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi İzmir'de 3 polisin şehit olduğu saldırının sanıkları hakkındaki iddianame kabul edildi

11:56
Galatasaraylılar müjde Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
Galatasaraylılar müjde! Aylardır beklenen haber Manchester City maçı öncesi geldi
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
10:52
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 12:03:59. #7.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'da 17 Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.