Rusya, Ukrayna ve ABD Toplantıları Devam Ediyor
Politika

Rusya, Ukrayna ve ABD Toplantıları Devam Ediyor

26.01.2026 16:32
Üçlü görüşmelerin haftaya da süreceği açıklandı. Toplantılar yapıcı bir atmosferde gerçekleşti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri arasında ilk defa geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üçlü görüşmelerin haftaya da devam edeceğini duyurdu.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin bir araya geldiği üçlü görüşme geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilk defa geçtiğimiz hafta yapılan üçlü görüşmenin haftaya da süreceğini duyurarak "Ancak henüz günü netleştirilmedi. Temasların devamı gelecek hafta için planlanıyor ancak şu anda kesin tarih veremem" dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcileri, ilk olarak 23 Ocak'ta daha sonra da 24 Ocak'ta Abu Dabi'de bir araya gelmişti. Rus heyete Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık etmişti.

Zelenskiy: "Yapıcı' şekilde geçti"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin "Heyetimiz, BAE'deki toplantıların sonlandığına ilişkin bir rapor sundu. Bu, uzun zamandır bu şekilde gerçekleştirilen ilk format oldu. Birçok konu ele alındı ve görüşmeler 'yapıcı' şekilde geçti" demişti.

"Yeni toplantılar gelecek hafta gerçekleştirilebilir"

Ukraynalı lider, "Gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda, taraflar müzakerelerin her yönünü kendi başkentlerine bildirme ve atılacak sonraki adımları liderleriyle koordine etme konusunda mutabık kaldı. Askeri temsilciler, muhtemel bir sonraki toplantı için ele alınacak konuların bir listesini belirledi. Ukrayna'nın da hazır olduğu şekilde ilerlemeye yönelik bir irade olması halinde yeni toplantılar en erken gelecek hafta olacak şekilde gerçekleştirilebilir. Heyetin dönüşünün ardından kendilerinden şahsi bir bilgilendirme alacağım" demişti.

Toplantıya katılan isimler

Zelenskiy, toplantıya katılan isimlere ilişkin, "Müzakerede 3 taraftan da askeri temsilciler bulunuyordu. Görüşmeye bizim tarafımızdan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov, Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ve Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi katıldı. ABD tarafının katılımcıları ise ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Jared Kushner, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll, NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich ve ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum oldu. Rus tarafı da kendi askeri istihbarat ve silahlı kuvvetler yetkilileri tarafından temsil edildi" ifadelerini kullanmıştı.

BAE: "Toplantı yapıcı ve pozitif atmosferde gerçekleşti"

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının yapıcı ve pozitif bir atmosferde gerçekleştiği belirtilerek, "Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında ABD tarafından önerilen barış anlaşmasında henüz çözüme kavuşturulamamış konulara ilişkin doğrudan temaslar gerçekleşti. Görüşme, kapsamlı bir anlaşmaya yönelik ilerlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan güven artırıcı önlemleri içerdi" denildi. - MOSKOVA

