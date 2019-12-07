Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e hava saldırılarında 19 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği saldırılarda 19 sivil yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile el-Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine hava saldırıları düzenledi.

Rejim güçleri de sabah saatlerinden itibaren Kefrenbil beldesi, Bicgas, el-Bara, Bdeite, Has, İhsim, Kefermus, Hazarin, Hırbıt, Birnan, Fervan ile Tel Mennis köylerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

İdlib sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya'nın hava saldırısında el-Bara köyüne 4, Belyün köyündeki pazar yerine saldırıda ise 8 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin hava saldırılarında ise Bicgas 1, Bdeite de 5, Tel Mennis'deki pazar yerinde ise 1 sivil yaşamını yitirdi. Böylece rejim ve Rusya'nın saldırılarında toplam 19 sivil öldü.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı ve hayatını kaybedenler arasında ise çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Rusya savaş uçaklarının Bara köyüne düzenlediği saldırılarda ayrıca bir okul, bir cami ve bir de fırın hedef alındı.

Bombardımanlar sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, yaralıları sağlık merkezilerine götürdü.

Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.