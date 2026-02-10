Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Sidorovka, Harkiv bölgesinde de Gluşovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Zaporijya'da Yeni Bölgeyi Ele Geçirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?