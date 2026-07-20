Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler! - Son Dakika
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Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!

Rusya\'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!
20.07.2026 14:14
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Rusya’nın Stavropol kentinde düzenlenen sıra dışı yarışmada katılımcılar, klozetlerin içine konulan alkolsüz gazlı içeceği en hızlı şekilde içerek 100 bin rublelik (yaklaşık 950 sterlin) para ödülünü kazanmaya çalıştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, etkinlik kent sakinlerinin de tepkisini çekti.

Rusya’nın Stavropol kentinde düzenlenen ilginç bir yarışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. “Game of Thrones” adı verilen etkinlikte yarışmacılar, klozetlerin içine konulan alkolsüz gazlı içeceği en kısa sürede tüketerek 100 bin rublelik para ödülünü kazanmak için mücadele etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yarışmacıların yan yana dizilmiş klozetlerin başında beklediği, organizatörün işaretinin ardından ise içeceği en hızlı şekilde bitirmeye çalıştığı görüldü. Yarışmayı en kısa sürede tamamlayan kişi para ödülünün sahibi oldu.

Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler!

Organizatörler, yarışmada klozetlerin içine su yerine alkolsüz gazlı içecek konulduğunu belirtti. Etkinliğin görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, Stavropol’da bazı vatandaşlar yarışmanın şehrin imajını olumsuz etkilediğini savunarak organizasyona tepki gösterdi.

Sürgünde yaşayan Rus gazeteci Alexander Nevzorov da görüntülerle ilgili yaptığı değerlendirmede, videonun insanların para karşılığında neleri göze alabileceğini gösterdiğini ifade etti.

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Son Dakika Rusya Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da 950 sterlin için klozetten içecek içtiler! - Son Dakika
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