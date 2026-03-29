Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var - Son Dakika
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski\'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
29.03.2026 07:22
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, ABD ve İsrail'le savaştaki İran'a destek olmak için, uydular aracılığıyla bölge ülkelerindeki NATO ve ABD üslerini incelediğini iddia etti. Zelenski, Rus uyduları tarafından gözetlenen üsler arasında İncirlik'in de olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 30. gününe giren İran, ABD-İsrail savaşına dair ilginç bir iddia ortaya attı.

"NATO VE ABD ÜSLERİNİ İNCELİYORLAR"

Rusya'nın ABD ve İsrail'le savaştaki İran'a destek olmak için, uydular aracılığıyla bölgedeki NATO ve ABD üslerini incelediğini öne sürdü.

Rus uyduları tarafından gözetlenen üsler arasında İncirlik'in de olduğunu belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki askeri tesislerinin Rus uyduları tarafından İran'ın çıkarları doğrultusunda fotoğraflandığı konusunda bilgilendirildim. 

LİSTEDE İNCİRLİK DE VAR

24 Mart'ta, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nda bulunan Diego Garcia'daki ABD-İngiltere ortak askeri tesisinin görüntülerini aldılar. Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının altyapısının bazı bölümlerinin fotoğraflarını çektiler. 25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün fotoğraflarını çektiler. 

26 Mart'ta ise, Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğal gaz sahası, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün görüntüleri alındı. Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok."

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Rusya Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    gayet normal sen kendi işine bak 0 0 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    olabilir... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

07:37
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti
İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti
06:44
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
06:25
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
