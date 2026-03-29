Zelenski\'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 30. gününe giren İran, ABD-İsrail savaşına dair ilginç bir iddia ortaya attı.

"NATO VE ABD ÜSLERİNİ İNCELİYORLAR"

Rusya'nın ABD ve İsrail'le savaştaki İran'a destek olmak için, uydular aracılığıyla bölgedeki NATO ve ABD üslerini incelediğini öne sürdü.

Rus uyduları tarafından gözetlenen üsler arasında İncirlik'in de olduğunu belirten Zelenski, şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki askeri tesislerinin Rus uyduları tarafından İran'ın çıkarları doğrultusunda fotoğraflandığı konusunda bilgilendirildim.

LİSTEDE İNCİRLİK DE VAR

24 Mart'ta, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları'nda bulunan Diego Garcia'daki ABD-İngiltere ortak askeri tesisinin görüntülerini aldılar. Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve Büyük Burgan petrol sahasının altyapısının bazı bölümlerinin fotoğraflarını çektiler. 25 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nün fotoğraflarını çektiler.

26 Mart'ta ise, Suudi Arabistan'daki Şeybah petrol ve doğal gaz sahası, Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü ve Katar'daki El Udeid Hava Üssü'nün görüntüleri alındı. Bu listede Ukrayna'ya ait hiçbir tesis yok."

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.