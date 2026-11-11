Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti

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Rusya\'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev hayatını kaybetti
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan ani ölümün nedeni açıklanmadı. Darçiyev, Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Washington Büyükelçiliğine atanmıştı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev, 66 yaşında hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darçiyev'in 11 Kasım Çarşamba günü hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimi ve çalışanları, Rusya Federasyonu'nun ABD Büyükelçisi Aleksandr Nikitiç Darçiyev'in 66 yaşında ani vefatını derin üzüntüyle duyurur" ifadeleri kullanıldı.

Darçiyev'in ölümüne neyin yol açtığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

MART 2025'TE WASHINGTON'A ATANMIŞTI

14 Mayıs 1960'ta doğan Aleksandr Darçiyev, diplomatik kariyeri boyunca Rusya Dışişleri Bakanlığında çeşitli görevler üstlendi.

2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak görev yapan Darçiyev, daha sonra bakanlığın Kuzey Amerika biriminin başına geçti.

Mart 2025'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Washington Büyükelçiliğine atandı.

Anatoliy Antonov'un yerini alan Darçiyev, Moskova ile Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin yürütülmesinde görev alıyordu.

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