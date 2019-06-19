"Rüya – Dream " Türkiye piyasalarına 21 Haziran'da girecek

Gençlik zamanının zengin geleneksel halk müziği, aldığı klasik soprano eğitimi ve dünyanın her yerinden müzisyenlerle yapmış olduğu çalışmalar Olcay'ın müziğine ilham olmuş.

Türkiye'de Kınay Production etiketiyle yayınlanan ''Rüya Dream'' albümümüzik listelerinde şimdiden yükselişe başladı. İlk kez apple müzik listesinde olan albüm, 21 Haziran itibariyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Gaziantep'te doğan Olcay Bayır'ın çocukluğu geçiş dönemleriyle dolu.

Sanatçının çocukluk yıllarındaki Anadolu'nun çeşitli yörelerindeki dönemsel yaşam tecrübeleri, o zamanlardan Anadolunun kültürel zenginliğinin farkında olmasını sağlamış. Olcay Bayır, Anadolulu olmaktan bahsederken şu sözleri kullanıyor: "Bence kimlik kavramını, din veya millet olgusundan daha çok, kültür oluşturuyor. Ben dinler ve milletler yerine, geleneklerimiz ve yöreler hakkında konuşmayı tercih ediyorum. Hangi din veya ülkeden geldiğimizin isim olarak, tek başına tanımlayıcı bir etkisi yok; hepimiz kendi kişisel kimliğimizi taşıyoruz sonunda." Olcay, 16 yaşındayken ailesiyle Londra'ya yerleşmesini müzikal kimliğinin temelini oluşturan bir deneyim olarak görüyor. En başlarda son derece zorlanmış; yaşadığı ülkenin dilini konuşamamak, müziği bir dönem boyunca etrafındaki yeni dünya ile en iyi etkileşime girme biçimi olarak görmesini sağlamış.Yıllar içinde aldığı eğitimler ve ortak müzikal çalışmalarıyla, Olcay kendi müzikal kimliğini bulmuş. İlk albümü Neva- Harmony (2014), beş dilde söylediği ve düzenlemelerini kendi yaptığı Anadolu ve çevresininin halk ezgilerinin derlemesinden oluşuyor. The Guardian gazetesi bu albümden bahsederken "Olcay Bayır, Londra'nın hareketli ve evrensel müzik sahnesinden çıkan, yeni ve etkileyici bir sanatçı... Oldukça zarif ve seçkin bir set..." ifadelerini kullandı.

Olcay Bayır'ın yeni albümü Rüya-Dream, PRS Vakfının Women Make Music programının katkısıyla gerçekleşiyor.Türkiye'de ise Kınay Production etiketiyle 21 Haziran'da yayına giriyor. Bu albümle, Olcay ilk defa kendi bestelerini dinleyenlerinin beğenisine sunuyor. Albümünden bahsederken, Rüya'yı rüyasında görüp yazdığını ve şarkının daha yaşanılası bir dünyanın masum hayali olduğunu dile getiriyor. Yar Dedi şarkısı, Türkiye'de albüm henüz yayınlanmadan tanınmaya başlandı bile. Albümde ayrıca Karacaoğlan, Aşık Veysel ve Siwan Perver şarkılarının yeni düzenlemeleri de yer alıyor.

Rüya'nın aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü ödüllü uluslararası müzik kolektifi Kefaya grubundan Al MacSween ve Giuliano Modarelli üstleniyor.