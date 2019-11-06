Son Dakika Haberleri: Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi
Son Dakika Ekonomi Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi

Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi

6 saat önce

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rüzgar Enerjisi Kulübü üyesi öğrencilerin tasarladığı rüzgar aracı REK19, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde görücüye çıktı.

Rüzgar arabası REK19'a büyük ilgi, System.String[]

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rüzgar Enerjisi Kulübü üyesi öğrencilerin tasarladığı rüzgar aracı REK19, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde görücüye çıktı.

Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığıyla Sheraton Otel'de gerçekleştirilen kongrede sergilenen ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören REK19, rüzgar enerjisinin doğrudan mekanik enerjiye çevrilmesiyle hareket ediyor.

Aracı geliştiren öğrencilerden YTÜ Makine Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Selin Kalay, AA muhabirine, 10 kişilik ekiple aracın aerodinamik, güç aktarımı, şasi, yönlendirme ve elektronik kısımlarında gruplar halinde çalıştıklarını anlattı.


Kuruldukları 2010 yılından beri uluslararası yarışmalar için araç geliştirdiklerini ifade eden Kalay, REK19'un kulübün geliştirdiği 6. araç olduğunu ve aracın, Hollanda'dan sadece bu güçle tasarlanan araçların katıldığı Racing Aeolus yarışmasında derece aldığını aktardı.


Aynı fakülteden yeni mezun olan ve rüzgar araçları üzerine çalışmalarını sürdüren Mert Özhan da aracın kurulu gücünün 2,5 kilovat düzeyinde olduğunu ve türbinden aldığı rüzgar gücünü güç aktarım parçalarıyla mekanik güce dönüştürdüğünü dile getirdi.

Makine Mühendisliği öğrencisi İbrahim Yılmaz da Hollanda'da yarışan tek Türk takım olduklarını ifade etti.

Yılmaz, yarışma kuralları gereği araçta elektrik depolanmasının yasak olduğunu, rüzgarın doğrudan kullanıldığı araç tasarımlarının yenilenebilir enerjiye dikkati çekmek için yarıştırıldığını sözlerine ekledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Sheraton Otel, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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