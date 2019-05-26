Rüzgar enerjisi YEKA'ya 9 talip
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:23
Dönmez "(YEKA RES-2) Dört yarışmaya toplam 9 istekli çıktı. İstekli sayısının bu kadar yüksek olması Türkiye
'nin geleceğine, ekonomisine, piyasanın durumuna olan güvenci bir kez daha teyit etti." dedi.
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