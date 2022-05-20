Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü

Rüzgara dayanamayan ağacın dalı kırıldı

ADIYAMAN Adıyaman'da, çıkan rüzgara dayanamayan bir ağacın dalı, park halindeki otomobilin tepesine düştü. Ağaç dalının düşme anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir ağacın dalı, aniden çıkan rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda kırılan ağacın dalı, park halindeki Basri Ata'ya ait 27 D 4270 plakalı otomobilin tepesine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yol ise trafiğe kapandı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, otomobilin tepesindeki ağaç dalını parçalayarak bulunduğu yerden aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.