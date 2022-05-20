Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü - Son Dakika
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Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü

20.05.2022 15:50

Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü Rüzgara dayanamayan ağacın dalı kırıldıADIYAMAN Adıyaman'da, çıkan rüzgara dayanamayan bir ağacın dalı, park halindeki otomobilin tepesine düştü.

Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü

Rüzgara dayanamayan ağacın dalı kırıldı

ADIYAMAN Adıyaman'da, çıkan rüzgara dayanamayan bir ağacın dalı, park halindeki otomobilin tepesine düştü. Ağaç dalının düşme anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir ağacın dalı, aniden çıkan rüzgara dayanamayarak gövdesinden kırıldı. Kameralara saniye saniye yansıyan o anlarda kırılan ağacın dalı, park halindeki Basri Ata'ya ait 27 D 4270 plakalı otomobilin tepesine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken yol ise trafiğe kapandı. Durum üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, otomobilin tepesindeki ağaç dalını parçalayarak bulunduğu yerden aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yol yeniden trafiğe açıldı.

Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü
Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü

YORUMLAR
500
FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ FIRTINADA DEVRİLEN AĞAÇ SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi İncir ağacı araçların ve vatandaşların üzerine böyle devrildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç dalı otomobilin üzerine böyle düştü - Son Dakika


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