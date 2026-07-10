ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ - Son Dakika
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ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ

ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ
10.07.2026 10:21
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Türkiye enerji sektörünün öncü firmalarından ŞA-RA Enerji’nin halka arzında 8 Temmuz’da başlayan talep toplama süreci bugün (10 Temmuz) sona eriyor.

Toplamda 89 milyon adet payın 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu bü süreçte, ŞA-RA Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

Türkiye’de enerji nakil hatlarının tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üretebilen ve anahtar teslim proje sunabilen dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ŞA-RA Enerji’nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ

ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam payların yüzde 38'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2'si grup çalışanlarına 'eşit dağıtım' yöntemiyle sunuluyor. Şirketin global vizyonuna ve güçlü finansal yapısına duyulan güvenin bir göstergesi olarak, toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor. Öte yandan, asgari 115.001 adet ve üzerinde başvuru yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' yöntemiyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna dengeli bir şekilde entegre olması sağlanacak.

Türkiye'de alanındaki ilk ve 2026 yılında gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak

Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin sermayesi 400.000.000 TL’den 444.500.000 TL’ye çıkarılarak, 44.500.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Ayrıca mevcut şirket ortaklarından Şadi Türk’e ait 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet ve Hilkat Mor’a ait 8.900.000 TL nominal değerli 8.900.000 adet hamiline yazılı C grubu paylar da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Bu suretle toplam 89.000.000 TL nominal değerli 89.000.000 adet hamiline yazılı C grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Talep miktarı 1 (bir) lot (1 TL nominal değer) ve katları şeklinde olacak. 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak payların mevcut sermayeye oranı %22,25, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı ise %20,02 olacak. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki ilk ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı ilk 7 aylık dönemde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.

ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ

9 Fabrika, Türkiye’de %50’ye yaklaşan pazar payı, 100’ü aşkın ülkeye ihracat

1985 yılında temelleri atılan ve Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan ŞA-RA Enerji, Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikası ve yıllık toplam 200 bin ton kapasiteli çelik imalat, 250 bin ton kapasiteli üç adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton kapasiteli cıvata-somun üretim kapasitesiyle şirket, sektörünün liderleri arasında yer alıyor. ŞA-RA Enerji, kendi ürettiği ürünlerle iç pazarda yaklaşık yüzde ellilik pazar payının yanı sıra 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracat ile küresel pazarda da önde gelen firmalar arasında yer alıyor.  

Şirket Haberleri, Halka Arz, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Halka Arz ŞA-RA ENERJİ TALEP TOPLAMA SÜRECİNİN SON GÜNÜ - Son Dakika

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