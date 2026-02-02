Saadet Gürses'in Sinema İhtiyacı - Son Dakika
Saadet Gürses'in Sinema İhtiyacı

Saadet Gürses\'in Sinema İhtiyacı
02.02.2026 11:40
Cilt kanserini yenen Saadet Gürses, sinemaya dönmek ve ekonomik zorluklardan kurtulmak istiyor.

YEŞİLÇAM oyuncularından Saadet Gürses, 1997'de yakalandığı cilt kanserini 7 yıllık tedavinin ardından yendi. Uzun yıllar çalışamadığı için borca sürüklendi. Gürses, "Bir Allah'ın kulu da çıksın desin ki 'Şu kız da iki üç kuruş kazansın, bir iki film çeksin'. Çok büyük bir hastalığı yendim ama tekrar hastalanmaktan korkuyorum. Kardeşim ve kedilerimle birlikte yaşıyor, hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Hayatımı sürdüremezsem sonum biliniyor. Tek isteğim, sinemaya dönmek. Tekrar televizyon ekranlarında, sinemada rol olursa ben memnuniyetle oynamak isterim" dedi.

Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi usta sanatçılarla sinema filmlerinde yer alan Saadet Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanserini 7 yıl süren tedaviyle yendi. 35 yıllık meslek hayatında yaklaşık 200'e yakın filmde rol alan Gürses, hastalığa yakalandıktan sonra kendisine iş verilmediğini belirtti. Cilt kanserini yendiğini artık çalışabilecek durumda olduğunu söyleyen Gürses, "Belli bir süreden sonra maalesef iş vermez oldu sinema. Sinema iş vermeyince ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu borç batağına düştü. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz" dedi.

'MORAL OLARAK YARDIMCI OLACAKLARINI BEKLEDİĞİM İNSANLARDAN HİÇ HABER ALAMADIM'

Yeşilçam oyuncusu Saadet Gürses, "Sinemaya 5 yaşında başladım. Hülya Koçyiğit'in 'Çirkef' filminde kızını oynadım. 14 yaşındayken Koçyiğit annemi oynadı. Türkan Şoray'la 'Baraj' filminde oynadım, Tarık Akan'la aynı şekilde 'Bizim Kız'da oynadım. Gülşen Bubikoğlu ile 'Sıralardaki Heyecan'da oynadım, Bülent Ersoy'la aynı şekilde Sıralardaki Heyecan'da oynadım. 150-200'e yakın Türk sinemasında irili ufaklı rollerim var; tabii bunun yanında 10-15 tane de başrolüm var. Fakat belli bir süreden sonra sinema bana maalesef iş vermez oldu. Sinema iş vermeyince de ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu maalesef batağa düştü ve kurtuluşumuz zor oldu; borç batağı. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz; para kazanamayınca bir şey almak gerekse, bir yerden alıp bir yere denkleştirip bir yerden alıp bir yere denkleştirelim diye uğraşırken hayat döngüsü tersine dönüyor. Ben yardım talebinde bulunmadım, sadece eşim dostum dediğim, canım dediğim arkadaşlarıma bir serzenişte bulundum. İstedim ki, 30 yıllık 40 yıllık dostlarım var arasında, çocukluk arkadaşlarım var; bir telefon açsınlar, 'Saadet ne oldu hayırdır, senin için ne yapabiliriz? Yanına gelelim be, moralin nasıl... Manevi olarak yardımcı olacaklarını beklediğim insanlardan maalesef hiç haber alamadım. Borç batağına düştüm; çünkü artık yetinemez oldum, hayat da pahalı... Bir hayırsever sosyal medyada benim videolarımı görerek yardım etti" dedi.

'BİR ALLAH'IN KULU DA ÇIKSIN DESİN Kİ 'ŞU KIZ DA İKİ ÜÇ KURUŞ KAZANSIN'

Gürses, "Sinemada maalesef hep kendi tuttuklarını oynatıyorlar; 40 yaşında bir kadını 42 yaşında annesini oynatıyorlar ama devranı öyle döndürüyorlar, asla bize rol vermiyorlar. Hep aynı sirkülasyon maalesef. Bütün dizilerde oynayan kişiler aynı. Yahu bir Allah'ın kulu da çıksın desin ki 'Şu kız da iki üç kuruş kazansın, şu kız da bir iki film çeksin'. Anlatamıyorum derdimi. Çok büyük bir hastalığı yendim, korkuyorum ki tekrar hastalanmaktan. Zaten kalp krizi geçirdim, stentle yaşıyorum. 'Üzüntü yasak' dedi doktorlar ama üzülmemek elde değil, her şey üzüntü. Burada kendime bir dünya kurdum; kardeşim ve kedilerimle birlikte yaşıyorum ve hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Hayatımı idame ettiremezsem sonum biliniyor. Kimseye de kırgın değilim. Allah'a havale ediyorum sadece herkesi" dedi.

