Saadet Partililerden

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı üyesi bir grup, önünde toplandıkları Kariye Müzesi'nin cami olarak ibadete açılması için çağrı yaptı.

Ellerinde "Zincirler kırılsın, Kariye açılsın", "Kariye müze değil, camidir" yazılı pankart bulunan, Kariye Müzesi önündeki grup adına basın açıklaması yapan Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli, "Karar sürecinde artık son noktaya gelinmiştir. Artık bu konuda son sözü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan söyleyecektir. Ecdadımızın ve şehitlerimizden aldığımız bu tarihi emanetleri onların bize vakfettikleri şekliyle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur." dedi.

Serenli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar Kurulundan milletin gönlünü ferahlatacak bir adım beklediklerini dile getirdi.