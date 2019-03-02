Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Mahalli Seçimlerde Büyük Bir Devrim Yapacağız"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Mahalli Seçimlerde Büyük Bir Devrim Yapacağız"

13 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz." dedi.

Gemlik ilçesinde Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılan Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde en güzel neticeleri alacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz." diye konuştu.

Tanzim satış mağazalarına karşı olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Ancak devlet tanzim satışlarıyla ülkenin problemlerini çözemez. İki tehlike var. Bakkallarla veya süpermarketlerle rekabete girerseniz ya onlar yok olur veya ülkeyi zarara uğratırsınız. Daha da tehlikelisi üretici, çiftçi, sebzeci ve meyveciyle rekabet içine girerseniz bu sefer bütün gıdanızı dışarıdan getirmek mecburiyetinde kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Gemlik Belediye Başkan Adayı Dr. Adnan Bıyıklı'ya cepsiz ceket giydirdi ve tanıtımı yapılan meclis üyesi adaylarıyla sahneye çıktı.

Toplantıya, Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Atmaca, Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, ilçe belediye başkan adayları, il yönetimi, ilçe yönetimi, bazı sivil toplum kuruşlarıyla derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:12 Kaynak: AA

Gemlik, Türkiye, Saadet Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu Derneği Başkanı Hayrettin Dikkanoğlu, Avni Yıldırım'ın Yanında! Peru'da Meydana Gelen 7 Büyüklüğündeki Depremi Bilen Hollandalı Deprem Bilimci, Bu Defa Türkiye'yi Uyardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 02:25:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "Mahalli Seçimlerde Büyük Bir Devrim Yapacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]