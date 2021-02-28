Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması Açıklaması

28.02.2021 21:13
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, " 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte kara bir leke olarak yerini alan 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlattı.

Milletin iradesine ve ülkenin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat'ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıklarının bir ibret vesikası olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Merhum Erbakan Hocamız ve bu demokrasi ve insan haklarını zedeleyen darbeye karşı onurlu ve dik duruş sergileyenler ise bugün hayırla ve rahmetle yad edilmektedir. Bu anlamda, her dönem demokrasimize ve ülkemize darbe vurmak ve milletimizin sesini kısmak isteyenler için 28 Şubat'tan çıkarılacak dersler vardır. 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Temel Karamollaoğlu, 28 Şubat, Sp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan '28 Şubat' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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