Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Keşmir halkının haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, Keşmir ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Keşmir topraklarının bugün işgal altında olduğunu, buralarda yaşayanların zulüm ve şiddete karşı hala onur mücadelesi verdiğini ifade etti.

Keşmir halkının uluslararası hukukun gereği olarak "kendi kaderlerini tayin hakkını" kullanamadıklarını, bu durumun hak gaspı ve hukukun hiçe sayılması olduğunu kaydetti.

Hindistan'ın, işgal altında tuttuğu Cammu Keşmir'in, Hindistan anayasasındaki özerklik statüsünü tarif eden maddesini 5 Ağustos 2019'da değiştirerek bölgeyi iki bölüme ayırma kararı aldığını belirten Karamollaoğlu, bu adımın Cammu Keşmir'in hukuki varlığının her yönüyle ortadan kaldırılması anlamına geldiğini ifade etti. Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler Saadet Partisi olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Keşmir halkının haklı davalarında yanlarında olacağız. Keşmir'i asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Adil ve barış içinde yaşanabilir bir dünya hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz."