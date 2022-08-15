Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" sözlerini açıkladı: Çarpıttılar - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" sözlerini açıkladı: Çarpıttılar

15.08.2022 14:59

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, dün yaptığı açıklamada 6'lı masanın eskisi kadar önemli olmadığını belirterek büyük şaşkınlık yaratmıştı. Karamollaoğlu birçok yerde yayınlanan bu sözlerine açıklık getirdi. SP lideri, "İttifakların eskisi kadar önemi olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6'lı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için Bursa'ya geldi. Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezen Karamollaoğlu, kuyumcu esnafı ile bir araya geldi. Daha sonra Tarihi Koza Han'a geçerek halka sohbet eden Karamollaoğlu'na, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Atmaca ile parti teşkilatı da eşlik etti.

"İTTİFAKLARIN HİÇBİR FAYDASI YOK DEMEDİK"

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, 6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük öneminin kalmadığı yönündeki konuşmasına açıklık getirdi. Söz konusu konuşmanın istismar edilebileceğini ifade eden Karamollaoğlu, "İttifakların eskisi kadar önemi olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler. Ancak bunun hiçbir faydası yok, hiçbir önemi yok demedik. 6'lı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içerisinde" dedi.

"BİR ARAYA GELİP HÜKÜMET KURMAYA MECBURSUNUZ"

Başkanlık sisteminin istismara açık bir sistem olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclis'in önemi kalmadı. Halbuki bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumunun olmasını temin etmek arzusundayız. Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten bir araya gelip, bu konuları görüşüyorduk. Referanduma giderken de bir araya gelmiş. Bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik. Ama o zaman milletimiz, sözlerimize pek iltifat etmedi. Şimdi herkes, büyük bir çoğunluk görüyoruz ki; ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama hiç ittifak olmayacak mı? Meclis'te çoğunluğunuz olmazsa; birçok siyasi parti bir araya gelip, bir hükümet kurmaya mecbursunuz. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten" diye konuştu.

"6'LI MASAYA BİZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

6'lı masanın bu hafta sonu toplantısına kendilerinin ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu devam edecek kanaatindeyim. İnşallah memleketimizde hayırlı bir değişiklik ve gelişme olur diye ümit ediyorum. Kimse bir kelimenin hemen alıp, çarpıtılmasını yaparak, buradan bir şeyler ve yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim Karamollaoğlu sözlerini düzeltti: Altılı masa devam edecek kanaatindeyim Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan Nilüfer Belediyesi'nin Mübadele Evi'ne Ziyaret Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'ndan Nilüfer Belediyesi'nin Mübadele Evi'ne Ziyaret
Kaynak: DHA

Temel Karamollaoğlu, Bursa, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, '6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı' sözlerini açıkladı: Çarpıttılar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:31 Futbolcu Totti'nin 20 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddiaları gündemde
19:31 Batman'da kavunun içinden çıkan böcek, görüntüsüyle hayrete düşürdü
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 20:03:07. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "6'lı masanın eskisi gibi önemi kalmadı" sözlerini açıkladı: Çarpıttılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement