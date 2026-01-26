Saadet Partisi'nden Penguenli Mesaj

(ANKARA)-Saadet Partisi, penguenli bir video paylaşarak "'Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek' diyenlerin adresine…" ifadesini kullandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak, Vazgeçmeden, omzumuzdaki sorumlulukları bilerek; Böyle gelmiş böyle gitmeyecek!" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından"Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek" diyenlerin adresine… başlıklı penguenli bir video paylaşıldı. Videoda bir penguen Saadet Partisi genel merkezine gidiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da sosyal medya hesabından videoyu alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Vazgeçmeden, omzumuzdaki sorumlulukları bilerek; Böyle gelmiş böyle gitmeyecek!"