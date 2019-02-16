Saadet Partisi Stk'lar ile İstişareye Önem Veriyor

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında sivil toplum kuruluşları ile istişareye devam ediyor.

Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında sivil toplum kuruluşları ile istişareye devam ediyor.



Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı, seçim çalışmaları kapsamında, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren, İlim Yayma Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Mustafa Özkan, "Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kıymetli Osman Bey'i ağırlıyoruz. Kendileri bizi ziyarete geldiler bu sivil topluma değer verdiklerinin bir göstergesidir. Kendilerine tekrar çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Saadet Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Cemali Marasalı ise İlim Yayma Cemiyeti'nden övgü ile bahsederek, "68 yıllık bir çınarın gölgesinde olmaktan dolayı mutluyuz, memnunuz. Burası 1951 yılından itibaren öğrencilere hizmet vermek için kurulmuş bir vakıf. O dönemin zor şartlarını göz önüne getirdiğimizde gerçekten bu cemiyeti kuran insanlar gençliğe, insanlığa, Türkiye'ye fayda sağlayan insanlar olmuşlar. Bu çatı altında yetişen binlerce insan Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olmuş. Önce ahlak ve iman diyen Saadet Partisi'nin görüşleri de İlim Yayma Cemiyeti ile örtüşüyor. İlim Yayma Cemiyeti de insana yatırımı esas almış, Allah'ını, Peygamberini bilen, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle halka hizmetti hakka hizmet olarak gören, 'İnsanların en hayırlısı insanlığa hizmet edendir' felsefesini kendisine düstur edinmiş bir cemiyetimiz" şeklinde konuştu.



Özellikle insana yatırım yapan sivil toplum örgütlerinin yüceltilmesi gerektiğini ifade eden Marasalı, "Sivil toplum kuruluşlarının yüceltilmesini istiyoruz, özellikle insana yatırım yapan sivil toplum örgütlerinin yüceltilmesini istiyoruz. Her ne pahasına olursa olsun günlük siyaset içinde algılara kurban edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle bizleri misafir eden kalplerini, yüreklerini, odalarını bize açan kardeşlerimize de şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

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