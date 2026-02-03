Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan\'dan haber var

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bugün organ nakli ameliyatına alındı. Uzun ve zorlu geçen operasyonun ardından Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

"OPERASYONU SORUNSUZ ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

Ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç, hem verici hem de alıcı operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 10–11 saat süren, teknik açıdan zor bir ameliyattı. Hastamızın daha önce geçirdiği cerrahi işlemler süreci daha da karmaşık hale getirdi. Ancak tüm ekip olarak operasyonu sorunsuz şekilde tamamladık ve sonuçtan memnunuz" dedi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK"

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Cenk Şimşek ise Özkan'ın ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığını belirterek, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Hastamızı yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ufuk Özkan'ın önümüzdeki günlerde yoğun bakım sürecinin ardından servise alınmasının planlandığı öğrenildi.