Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika

Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı

25.11.2020 14:53
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı, System.String[]

Kırıkkale'de otlarken ayağı kırılan hamile bir inek, mahsur kaldığı dağdan kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Kırıkkale'de otlarken ayağı kırılan hamile bir inek, mahsur kaldığı dağdan kurtarılması için ekipler seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirilen inek traktör römorkunda hayvan hastanesine götürüldü.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bağlı Hacıbalı köyündeki bir dağda dün akşam saatlerinde otlarken ayağı kırılan hamile inek burada mahsur kaldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Dursun Doğan, gece köylülerle birlikte ineği kurtaramayınca yetkililerden destek istedi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise sabaha kadar ineğin başında nöbet tuttu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve köylülerin yardımıyla inek yürütülerek uzun uğraşlar sonucu dere yatağına indirildi. Burada traktör römorkuna bindirilen inek Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından ineğe ilk müdahale römorkun üstünde yapıldı. İneğin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

"Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik"

İneğin kırılan ayağı için veteriner hekimleri görevlendirdiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "Yahşihan ilçemiz besicilerinden Dursun Doğan isimli yetiştiricimiz dün akşamüzeri ineğinin kırsal alanda otlarken ayağını kırdığını ve orada mahsur kaldıklarının haberini aldık. İlçe Müdürlüğümüze talimat verdik. Veteriner hekimlerimizi görevlendirdik. Sağ olsun arkadaşlar ilgilenmişler. Hayvanın kırık olan ayağını sarmışlar. Araçla taşınabilecek bir alana kadar getirmişler" dedi.

"Bir cerrahi operasyon yapılacak"

Olay yerine geldiklerini ve yetiştiriciler ile görüştüklerini belirten Yılmaz, "Hayvanın hem kırığının olduğu ayrıca ağır gebe olması dolayısıyla daha detaylı bakılabilmesi için Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne intikalini sağaldık. Burada Veterinerlik Fakültesi hocalarımız gerekli ilgiyi gösterdiler. Bir cerrahi operasyon yapılacak. Gebelik durumuna göre de muhtemelen sezaryen yöntemiyle ineğin yavrusu alınmak suretiyle yavrumuzu kurtarmaya çalışacağız. İneğin de kurtarılması için arkadaşlar gerekli operasyonu yapıyorlar" ifadesini kullandı.

"Doktor arkadaşlar yardımcı oluyor"

İneğin sahibi Dursun Doğan ise, "Getirdik buraya ondan sonrasında ne olur bilmiyorum Allah razı olsun yardım edenlerden. İl Müdürüm ve İlçe Müdürüm geldi. Elinden gelenleri yaptılar. Ondan sonrasına da Allah büyüktür yapacak bir şey yok. Burada da doktor arkadaşlar yardımcı oluyor" diye konuştu.

Doğan, jandarma ekiplerinin sabaha kadar ineği gözetim altında tuttuklarını ve traktörle hayvan hastanesine getirdiklerini söyledi. - KIRIKKALE

Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı
Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı

Veterinerlik Fakültesi, Dursun Doğan, Kırıkkale, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saatlerce dağda mahsur kalan inek kurtarıldı - Son Dakika


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