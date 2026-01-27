Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu Ali Canpolat'a ait yaklaşık 200 koyun telef oldu. Gece saatlerinde yaşandığı belirtilen saldırı, köyde büyük üzüntüye neden oldu.
Sabah saatlerinde sürüsünün büyük bölümünün telef olduğunu gören Canpolat ailesi, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile için bu kaybın ciddi bir ekonomik yıkım anlamına geldiği ifade edildi.
Olayın ardından köylüler, bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ailenin yaşadığı acı ve çaresizlik ise çevredeki vatandaşların da yüreğini dağladı.
Son Dakika › Yaşam › Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)