Yaşam

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı

Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
27.01.2026 15:40
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde kurt sürüsünün saldırısına uğrayan sürüde yaklaşık 200 koyun telef olurken, büyük maddi kayıp yaşayan ailenin yaşadığı çaresizlik yürek burktu.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde meydana gelen olayda, kurt sürüsünün saldırısı sonucu Ali Canpolat'a ait yaklaşık 200 koyun telef oldu. Gece saatlerinde yaşandığı belirtilen saldırı, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

GÖRDÜKLERİ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDULAR

Sabah saatlerinde sürüsünün büyük bölümünün telef olduğunu gören Canpolat ailesi, gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşadı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile için bu kaybın ciddi bir ekonomik yıkım anlamına geldiği ifade edildi.

VATANDAŞLAR ÇARESİZ

Olayın ardından köylüler, bölgede son dönemde kurt saldırılarının arttığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi. Ailenin yaşadığı acı ve çaresizlik ise çevredeki vatandaşların da yüreğini dağladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Geçmiş olsun . Yanlız bu mevsimde aç kalan kurtların köye ineceği belli .. insan neden önlem almaz ki .. Daha sağlam bir Ahir kapısı yapmak imkansız değil ki 20 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    sedat bey duyurulur 5 3 Yanıtla
  • sedat celik sedat celik:
    iki koyun feda etse çok sağlam yaptırırdı 7 0 Yanıtla
  • Engin Yıldırım Engin Yıldırım:
    Geçmiş olsun . Allah kolaylık versin inşallah 3 0 Yanıtla
  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    yetkililer nasıl bir önlem alacak senin ahırına almadığın önlem için ne yapsın yetkililer başında dikilip zorla sana önlemi aldırsın 4 5 hayvanın parasına oraya çok güzel önlem ala bilirdin kurt da kurtlu yapacak yetkiler avamı çıksın kurlarımı avlasın bişey oldunu yetkililer tamam ozaman benim evde rüzgardan raf düştü yetkililer önlem alsın dimi çok saçma 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
