Sabahattin Ali, Doğduğu Yer Bulgaristan'da Anıldı
1 saat önce
Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) kasabasında anıldı.
Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali
, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan
'ın Ardino (Eğridere
) kasabasında anıldı.
Bulgaristan'da Kırcaali
iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılında kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali'nin heykelinin yanında gerçekleştirildi.
Eserleri onlarca dile çevrilen ve Bulgaristan'da da tanınan Sabahattin Ali, 31 Mart 1948 sabahı yurt dışına çıkmak üzere İstanbul
'dan ayrıldı. Ailesi ve arkadaşları kendisinden bir daha haber alamadı. - SOFYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:30 Kaynak: İHA
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