Son Dakika Haberleri: Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı

7 saat önce

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktıGİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde gözaltına alınan ve 'Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından...

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde gözaltına alınan ve 'Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Şaban Vatan, Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir'in Mürsel Küçükal'a tatbikat yaptırırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve yanındaki Canan Coşkun, Tuba Demir ve Kazım Kızıl iddiaya göre, olayın tek görgü tanığı olan Mürsel Küçükal'ı 'komisyon seni çağırıyor' diyerek Rabia Naz'ın bulunduğu alana getirdi.

Edinilen bilgilere göre, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, Mürsel Küçükal'ı sırt üstü süründürerek tatbikat yaptırdı. Daha sonra Şaban Vatan, Küçükal'ı kendisine ait olan atölyeye götürerek burada Canan Coşkun, Kazım Kızıl ve Tuba Demir ile darp ederek tehdit ettiği Küçükal'ın polise verdiği ifadede yer aldı. Mürsel Küçükal'ın şikayeti sonrası Şaban Vatan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

4 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ederken Mürsel Küçükal'ı yerde süründürme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yerde sırt üstü sürünen Mürsel Küçükal'a Şaban Vatan tarafından komutlar verildiği ve 'gidebildin mi? Mürsel, gidemedin değil mi?' dediği duyuluyor.

Şaban Vatan'ın komisyon adını kullanarak tatbikat yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı

Eynesil, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:43 Kaynak: İHA
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