Sabancı Üniversitesi'nden 23 okula bilgisayar desteği

Sabancı Üniversitesi bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler için Ayvalıklı öğrencilere 224 adet bilgisayar tahsis etti.

Sabancı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirdiği "Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi", ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen uzaktan eğitim programlarına devam ediyor.

Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, 20 Kasım 2020 tarihinde Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan ek protokol ile yenilerini ekledi.

Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde gerçekleşecek bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitim programları için Sabancı Üniversitesi Ayvalık bölgesindeki 23 okula toplam 224 adet bilgisayar tahsis etti.

Verilen bilgiye göre, protokol imza törenine Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ve Sabancı Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü Cenk Bayırlı'nın yanı sıra eğitim programlarından faydalanacak 23 okulun müdürleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, "Biz, çocuklarımızın bilimle ve teknoloji ile buluşması, çağın gereklerine göre donatılmasını istiyoruz. Türk eğitim sisteminin de amacı bu. Bu yolda Sabancı Üniversitesi bize geçtiğimiz yıldan bu yana çok ciddi destekler veriyor. Öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi teknoloji ile buluşturuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden eğitim alacak"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, topluma fayda sağlamak üzere çocukların eğitim ve eşitlik hakkını gözeterek bilim ve teknoloji ağırlıklı eğitimler düzenleyen Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde ortaokul ve lise öğrencileri, geleceğin teknolojileriyle ilgili en temel bilgileri öğrenecekler.

23 Kasım'da başlayan ve yıl boyu sürecek programlarda öğrenciler Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinden eğitim alacak.

Ortaokul ve lise öğrencileri, Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü tarafından sunulacak 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği", "Gen Düzenleme" ve "CRISPR teknolojisi, Algoritmalar ve Sosyal Medya" eğitimlerinin yanı sıra Sabancı Üniversitesi Diller Okulu tarafından verilecek uzun soluklu İngilizce eğitimi görecekler.

Sabancı Üniversitesi fabrikasyon laboratuvarı Collaboration Space'den alacakları programlama dili Python, 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu modelleme derslerine ek olarak "Toplumsal Duyarlılık Projeleri" eğitimlerine de katılacaklar.

BilimKahramanları Derneği ve IBM iş birliğinde planlanan Siber Güvenlik, Tasarım Odaklı Düşünme, Yapay Zeka gibi eğitimlerden de faydalanacak olan öğrencilere, eğitimler süresince Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı bursiyerleri gönüllü olarak rehberlik edecek.