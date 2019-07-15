Sabancı Vakfı’ndan hibe ve yarışma; Müzesi’nden film gösterisi
11 saat önce
Sabancı Vakfı'nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu.
Sabancı Vakfı
'nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu…
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07
İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır! Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı