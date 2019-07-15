Son Dakika Haberleri: Sabancı Vakfı’ndan hibe ve yarışma; Müzesi’nden film gösterisi
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Sabancı Vakfı’ndan hibe ve yarışma; Müzesi’nden film gösterisi

11 saat önce

Sabancı Vakfı'nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu.

Sabancı Vakfı’ndan hibe ve yarışma; Müzesi’nden film gösterisi, System.String[]
Sabancı Vakfı'nın çağrısı üzerine başvuru yaparak bu yıl Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu…
Sabancı Vakfı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07 
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