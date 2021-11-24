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Sabancı Vakfı'nın desteklediği "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı - Son Dakika

Sabancı Vakfı'nın desteklediği "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı

24.11.2021 11:07
Sabancı Vakfı'nın desteklediği "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği (YUKADER) tarafından Sabancı Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen kapanış programında, Sabancı Vakfı'nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak amacıyla 15 yıldır kesintisiz yürüttüğü hibe programları ile desteklenen proje kapsamında yapılan çalışmaların sunumu gerçekleştirildi.

Dernek tarafından hazırlanan hane ziyaretleri raporu ile iki yıl boyunca gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları hakkında bilgilerin verildiği toplantıda konuşan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve kalıcı etki yaratmak amacıyla sivil toplumu desteklediklerini belirten Safkan, şöyle konuştu:

"Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişme için sivil toplum kuruluşlarının önemine yürekten inanıyoruz. Bu inançla toplumsal sorunlara daha kalıcı çözümler üretilmesi ve yaratılan etkinin sürdürülebilir olması amacıyla başlattığımız hibe programlarında 15. yılımızı geride bırakıyoruz. Bu süre boyunca aynı gaye için emek veren yüzlerce sivil toplum kuruluşunun yanında olduk ve yola daha güçlü devam edebilmeleri için destek verdik. Ne mutlu bize ki şimdi de hibe programlarından yararlanan kıymetli projelerden biri olan 'Yüksekova'da Kadın Olmak' projesi için bir aradayız. Toplumsal değişimin kadınların güçlenmesiyle mümkün olacağına inanan bir vakıf olarak, YUKADER tarafından hayata geçirilen bu değerli projeye iki yıl boyunca destek vermenin gururunu yaşadık."

"Bölgede yaşayan kadınların hayatlarında yeni bir kapı açmak mutluluk verici"

Proje kapsamında Yüksekovalı kadınların ihtiyaçlarının belirlenerek kapsamlı bir güçlendirme yapılması amacıyla birbirinden çarpıcı çalışmalara imza atıldığını vurgulayan Safkan, hane ziyaretleri raporunun, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Yüksekova'daki kadınların da temel haklar, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına ihtiyaçlarının olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Projenin ikinci yılında gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları ile bir adımın daha atıldığını anlatan Safkan, "Daha fazla kadının temel haklar ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlenmesine ve iyileştirilmiş kamu hizmetlerine daha kolay ulaşmalarına destek olundu. YUKADER'in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle çalışmalarını yürütmesini son derece önemli ve kıymetli buluyorum. Kadına yönelik şiddeti önlemek, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve güçlü bireyler olmalarını sağlamak her zaman arkasında durduğumuz hedefler. Bu proje ile bölgede yaşayan kadınların hayatlarında yeni bir kapı açmış olmak mutluluk verici." diye konuştu.

"Sabancı Vakfı'na ve katkı sunanlara teşekkür ederiz"

YUKADER kurucusu ve Proje Koordinatörü Hatice Temir Bozdağ ise 2019 yılından bugüne kadar, Sabancı Vakfı'nın desteği ve KAMER Vakfı'nın gönüllü katkıları ile "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesine ön ayak olduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yüksekova'daki kadınları artık tanıyoruz ve buna yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu proje kamu ile sivil toplum arasında iş birliğinin kurulmasına da zemin sağladı. Projemizin ilk yılından itibaren Yüksekova Kaymakamlığı projemize ortak olarak destek verdi. Baro, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü gibi kadınların haklarına erişimde önemli rol oynayan kurumlar da çalışmalarımıza katkı sağladı. Eşitlik mücadelesine bir avuç kadın ve erkek ile başlamış YUKADER, şimdilerde yüzlerce kadın ile yürüyor. Bu çalışmaları değerli görüp destek sunan başta Sabancı Vakfı olmak üzere herkese teşekkürü borç biliriz."

Konuşmaların ardından Güngör Mahallesi'nde bulunan Millet Parkı'nda Demeter Organik Tarım İşletmesi'nin açılışı gerçekleştirildi, işletmede çalışan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.

Programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Resul Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sabancı Vakfı'nın desteklediği Yüksekova'da Kadın Olmak projesi tamamlandı
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Yüksekova'da Kadın Olmak projesi tamamlandı
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Yüksekova'da Kadın Olmak projesi tamamlandı
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Yüksekova'da Kadın Olmak projesi tamamlandı
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Yüksekova'da Kadın Olmak projesi tamamlandı

Selahaddin Eyyubi, Sabancı Vakfı, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı'nın desteklediği 'Yüksekova'da Kadın Olmak' projesi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabancı Vakfı'nın desteklediği "Yüksekova'da Kadın Olmak" projesi tamamlandı - Son Dakika
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