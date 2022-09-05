Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı - Son Dakika
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Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı

05.09.2022 15:30
Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı

Şabanözü ilçesinde her hafta düzenlenen halk buluşması gerçekleştirildi.

Şabanözü ilçesinde her hafta düzenlenen halk buluşması gerçekleştirildi.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'un katılımıyla Çınaraltı Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda, Kaymakam Uzun vatandaşlarla sohbet ederek şikayet ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Uzun, burada yaptığı açıklamada, vatandaşın ayağına giderek onları mutlu etmeye çalıştıklarını söyledi.

Her hafta pazartesi çay bahçesinde masaları gezerek vatandaşla hem tanıştığını hem de dertlerini dinlediklerini aktaran Uzun, "Her hafta burada beni bekliyorlar. İzinli veya başka bir yerde görevim vesilesi ile gelemediğimde haftaya hemen soruyorlar." dedi.

YORUMLAR
500
Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu
Kaynak: AA

Mehmet Zahid, Şabanözü, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şabanözü'nde halk buluşması yapıldı - Son Dakika
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